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Джокович в 34-й раз вышел в финал ТБШ и 7-й раз на «Ролан Гаррос»

Легендарный сербский теннисист Новак Джокович (3-я ракетка мира) в 34-й раз в своей карьере вышел в финал турниров «Большого шлема», 22-кратным обладателем которых является. Он также оформил уже седьмой выход в финал «Ролан Гаррос», обыграв в полуфинальном матче текущих соревнований испанца Карлоса Алькараса (1-й в рейтинге ATP) — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

Джокович в 34-й раз вышел в финал ТБШ и 7-й раз на «Ролан Гаррос»
© Чемпионат.com

За рекордный 23-й титул «Большого шлема» Новак Джокович сыграет либо с Каспером Руудом (Норвегия, 4), либо с Александром Зверевым (Германия, 22).

«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49 млн. Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является испанец Рафаэль Надаль.

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