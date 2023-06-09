Джокович в 34-й раз вышел в финал ТБШ и 7-й раз на «Ролан Гаррос»

Легендарный сербский теннисист Новак Джокович (3-я ракетка мира) в 34-й раз в своей карьере вышел в финал турниров «Большого шлема», 22-кратным обладателем которых является. Он также оформил уже седьмой выход в финал «Ролан Гаррос», обыграв в полуфинальном матче текущих соревнований испанца Карлоса Алькараса (1-й в рейтинге ATP) — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.