Стефанос Циципас и Паула Бадоса завели в соцсетях парный аккаунт «Цицидоса»

Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас и бывшая вторая ракетка мира испанка Паула Бадоса, о романтических отношениях которых стало известно ранее, завели парный аккаунт в социальных сетях под названием «Цицидоса».

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«Лучшие друзья и родственные души. Ни меньше ни больше», — написано в описании профиля аккаунта.

Об отношениях теннисистов стало известно несколько дней назад. Вчера, 10 июня, Бадоса и Циципас подтвердили догадки фанатов, опубликовав первое совместное видео.

Отметим, что не так давно Бадоса рассталась со своим возлюбленным, кубинским актёром и моделью Хуаном Бетанкуром.