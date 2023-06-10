Ольховский назвал теннисистку Корнееву сильнейшей среди юниорок

"Алина молодец, самым тяжелым для нее стал первый матч, дальше уже ей было чуть полегче. В финале матч тоже был психологически тяжелый, где-то она немного рисковала, где-то мяч не летел, но самое главное, что она сумела справиться со своим волнением. Сейчас она однозначно сильнейшая среди юниорок. Сравнивать их с Миррой Андреевой наверное, не совсем правильно, хотя они недавно играли в Австралии, Алина тогда в упорной борьбе победила. Мне кажется, у них примерно одинаковый уровень, обе в будущем могут бороться за самые высокие награды", - сказал Ольховский.