$82.64+0.5589.01+0.97

Ига Свёнтек выиграла «Ролан Гаррос» — 2023

Первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек одержала победу на «Ролан Гаррос», в финале турнира обыграв чешскую теннисистку Каролину Мухову (43). Полька защитила титул победительницы Открытого чемпионата Франции, завоёванный в прошлом году, в трёх сетах: 6:2, 5:7, 6:4.

Ига Свёнтек выиграла «Ролан Гаррос»
© Чемпионат.com

Финальный матч турнира длился 2 часа 46 минут. За это время Ига Свёнтек выполнила один эйс, реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти и допустила три двойные ошибки. На счету Каролины Муховой шесть выполненных эйсов, пять реализованных брейк-пойнтов из семи и две двойные ошибки.

В этом матче Ига Свёнтек впервые в карьере проиграла сет в финалах турниров «Большого шлема». Для польское теннисистки это четвёртый титул победительницы «Шлема» и третий выигранный «Ролан Гаррос».

Чемпионат.com: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители