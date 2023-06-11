Новак Джокович стал чемпионом «Ролан Гаррос» — 2023

Сербский теннисист Новак Джокович, третья ракетка мира, одержал победу в финальном матче «Ролан Гаррос», обыграв четвёртую ракетку мира из Норвегии Каспера Рууда в трёх сетах: 7:6 (7:1), 6:3, 7:5.

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Теннисисты провели на корте 3 часа 14 минут. За это время Новак Джокович выполнил 11 эйсов и реализовал три брейк-пойнта из десяти. На счету Каспера Рууда четыре выполненных эйса и один реализованный брейк-пойнт из четырёх. Также каждый из спортсменов допустил по одной двойной ошибке.