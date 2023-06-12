Медведев опустился на третье место в рейтинге АТР

Ассоциация теннисистов профессионалов (ATP) опубликовала новый рейтинг. Российский теннисист Даниил Медведев опустился со второй строчки на третью. Андрей Рублев остался на 7 м месте.
Карен Хачанов вошел в топ-10, замыкая ее. На первую строчку в рейтинге вышел Новак Джокович, серб на прошлой неделе стал победителем Открытого чемпионата Франции.
Рейтинг АТР от 12 июня:
1 (3). Новак Джокович (Сербия) — 7595;
2 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 7175;
3 (2). Даниил Медведев (Россия) — 6100;
4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 4960;
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 4920;
6 (6). Хольгер Руне (Дания) — 4375;
7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 4000;
8 (8). Тейлор Фриц (США) — 3515;
9 (9). Янник Синнер (Италия) — 3300;
10 (11). Карен Хачанов (Россия) — 3125…
48 (62). Аслан Карацев (Россия) — 878…
92 (87). Александр Шевченко (Россия) — 647…
99 (99). Роман Сафиуллин (Россия) — 611.