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Медведев опустился на третье место в рейтинге АТР

Ассоциация теннисистов профессионалов (ATP) опубликовала новый рейтинг. Российский теннисист Даниил Медведев опустился со второй строчки на третью. Андрей Рублев остался на 7 м месте.

Медведев опустился на третье место в рейтинге АТР
© Gettyimages.ru

Карен Хачанов вошел в топ-10, замыкая ее. На первую строчку в рейтинге вышел Новак Джокович, серб на прошлой неделе стал победителем Открытого чемпионата Франции.

Рейтинг АТР от 12 июня:

1 (3). Новак Джокович (Сербия) — 7595;

2 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 7175;

3 (2). Даниил Медведев (Россия) — 6100;

4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 4960;

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 4920;

6 (6). Хольгер Руне (Дания) — 4375;

7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 4000;

8 (8). Тейлор Фриц (США) — 3515;

9 (9). Янник Синнер (Италия) — 3300;

10 (11). Карен Хачанов (Россия) — 3125…

48 (62). Аслан Карацев (Россия) — 878…

92 (87). Александр Шевченко (Россия) — 647…

99 (99). Роман Сафиуллин (Россия) — 611.

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