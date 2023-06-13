Тарпищев сказал, кто из россиян попадет в десятку ATP по итогам года

"Я уверен, что в конце года все трое - Рублев, Медведев и Хачанов - будут в десятке. Все для этого у них есть. Обидно, конечно, что Даня во Франции так рано выбыл (в первом круге - прим. ТАСС) - мог бы больше очков набрать. Но он все равно может закончить год первым - его, кажется, 500 очков отделяют. В любом случае, это историческое событие, что трое наших в десятке", - сказал Тарпищев.