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Тарпищев уверен, что Медведев, Рублев и Хачанов войдут в десятку рейтинга по итогам года

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев уверен, что Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов по итогам сезона войдут в первую десятку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом он рассказал во вторник ТАСС.

Тарпищев сказал, кто из россиян попадет в десятку ATP по итогам года
© ТАСС

"Я уверен, что в конце года все трое - Рублев, Медведев и Хачанов - будут в десятке. Все для этого у них есть. Обидно, конечно, что Даня во Франции так рано выбыл (в первом круге - прим. ТАСС) - мог бы больше очков набрать. Но он все равно может закончить год первым - его, кажется, 500 очков отделяют. В любом случае, это историческое событие, что трое наших в десятке", - сказал Тарпищев.

На этой неделе впервые в истории в первой десятке мирового рейтинга оказалось трое россиян. Медведев занимает третье место, Рублев - седьмое, Хачанов - десятое.

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