Финалист Уимблдона-2022 не сумел выиграть первый матч в сезоне-2023

Китайский теннисист У Ибин вышел во второй круг турнира категории АТР-250, который проходит в Штутгарте (Германия). В матче первого раунда соревнований У Ибин нанёс поражение восьмому сеяному Нику Кирьосу из Австралии со счётом 7:5, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 8 минут.

© Чемпионат.com

У Ибин четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два из трёх брейк-пойнтов. Кирьос выполнил 15 эйсов, 5 раз ошибся на подаче и не использовал две возможности взять подачу соперника.

За выход в четвертьфинал турнира в Штутгарте У Ибин сыграет с представителем Венгрии Мартоном Фучовичем, начавшим турнир с квалификации.