$84.32+0.6891.07+0.68

Вероника Кудерметова уверенно вышла в 1/4 финала турнира в Хертогенбосхе

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, 14-я ракетка мира и первая сеяная турнира WTA-250, проходящего в Хертогенбосхе (Нидерланды), одержала уверенную победу во втором круге соревнований. Спортсменка в двух сетах обыграла 163-ю ракетку мира из Канады Кэрол Чжао со счётом 6:1, 6:3.

Кудерметова уверенно вышла в 1/4 финала турнира в Хертогенбосхе
© Чемпионат.com

Теннисистки провели на корте 1 час 9 минут. Вероника Кудерметова по ходу встречи выполнила семь эйсов, реализовала пять брейк-пойнтов из девяти и допустила только одну двойную ошибку. На счету её соперницы один реализованный брейк-пойнт (50%) и пять двойных ошибок.

В четвертьфинале турнира в Нидерландах Вероника Кудерметова сыграет с победительницей встречи между швейцаркой Селин Наэф (WC) и американкой Кэти Макнелли (США, восьмая сеяная турнира).

Чемпионат.com: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФото
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители