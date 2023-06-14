Кудерметова уверенно вышла в 1/4 финала турнира в Хертогенбосхе

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, 14-я ракетка мира и первая сеяная турнира WTA-250, проходящего в Хертогенбосхе (Нидерланды), одержала уверенную победу во втором круге соревнований. Спортсменка в двух сетах обыграла 163-ю ракетку мира из Канады Кэрол Чжао со счётом 6:1, 6:3.

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Теннисистки провели на корте 1 час 9 минут. Вероника Кудерметова по ходу встречи выполнила семь эйсов, реализовала пять брейк-пойнтов из девяти и допустила только одну двойную ошибку. На счету её соперницы один реализованный брейк-пойнт (50%) и пять двойных ошибок.