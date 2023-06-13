Бублик обыграл Гоффена и вышел в 1/8 турнира в Хертогенбосхе

47-я ракетка мира, казахстанский теннисист Александр Бублик вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), обыграв в стартовом матче соревнований представителя Бельгии Давида Гоффена (126-й в рейтинге ATP).

Игра завершилась победой представителя Казахстана в двух сетах со счётом 7:5, 7:5. Общая продолжительность матча составила 1 час 36 минут. Бублик восемь раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету его соперника один эйс, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.