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Бублик обыграл Гоффена и вышел в 1/8 турнира в Хертогенбосхе, где сыграет с Синнером

47-я ракетка мира, казахстанский теннисист Александр Бублик вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), обыграв в стартовом матче соревнований представителя Бельгии Давида Гоффена (126-й в рейтинге ATP).

Бублик обыграл Гоффена и вышел в 1/8 турнира в Хертогенбосхе
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Игра завершилась победой представителя Казахстана в двух сетах со счётом 7:5, 7:5. Общая продолжительность матча составила 1 час 36 минут. Бублик восемь раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету его соперника один эйс, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В матче второго круга на турнире в Нидерландах Александр Бублик встретится с девятой ракеткой мира, итальянцем Янником Синнером (2).

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