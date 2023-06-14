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Виктория Азаренко проиграла 152-й ракетке мира во втором круге турнира в Хертогенбосхе

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (19) проиграла 152-й ракетке мира из США Эшлин Крюгер во втором круге турнира WTA-250, проходящего в Хертогенбосхе (Нидерланды). В двух сетах спортсменка потерпела поражение со счётом 3:6, 2:6.

Виктория Азаренко проиграла 152-й ракетке мира на турнире в Хертогенбосхе
© Чемпионат.com

Матч теннисисток продолжался 1 час 13 минут. Виктория Азаренко за это время только смогла реализовать один брейк-пойнт из пяти. На счету её соперницы, Эшлин Крюгер, больше результативных действий: один выполненный эйс и четыре реализованных брейк-пойнта из семи. Также каждая из спортсменок допустила по три двойные ошибки.

Эшлин Крюгер стала первой четвертьфиналисткой турнира в Нидерландах. В нём она сыграет с победительницей встречи Виктории Грунчаковой (Словакия) и Бьянки Андрееску (Канада, 6).

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