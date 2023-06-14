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Финалист Уимблдона-2017 Марин Чилич снялся с двух турниров

Бывшая четвёртая ракетка мира хорватский теннисист Марин Чилич снялся с турнира в Queen's Club (Лондон), а также не выступит на Уимблдоне в 2023 году. Спортсмен не успел восстановиться после перенесённой в январе операции на колене.

Финалист Уимблдона-2017 Марин Чилич снялся с двух турниров
© Чемпионат.com

В основной сетке Уимблдона Чилича заменит немецкий теннисист Доминик Кёпфер, 95-я ракетка мира. В Queen's вместо него сыграют Максим Кресси (США, 40) и Эмиль Руусувуори (Финляндия, 42).

Марин Чилич является финалистом Уимблдона 2017 года. Тогда хорватский теннисист в трёх сетах проиграл швейцарцу Роджеру Федереру, завоевавшему свой 19-й трофей на турнирах «Большого шлема».

В последний раз Чилич выступал на соревнованиях в начале января этого года: на турнире ATP-250 в Пуне (Индия) спортсмен дошёл по четвертьфинала.

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