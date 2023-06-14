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Даниил Медведев вошёл в топ-5 фаворитов турниров на траве

Российский теннисист Даниил Медведев, известный как специалист в игре на хардовом покрытии, вошёл в топ-5 фаворитов в выступлениях на траве в рейтинге, составленном Eurosport.

Даниил Медведев вошёл в топ-5 фаворитов турниров на траве
© Чемпионат.com

Первое место в рейтинге ожидаемо занял сербский теннисист Новак Джокович, выигравший в этом сезоне уже два турнира «Большого шлема», а также одерживавший победы на Уимблдоне в последние четыре года. В 2023 году он может взять восьмой трофей этого турнира в карьере и сравняться по числу побед на Уимблдоне со швейцарцем Роджером Федерером.

Затем идёт вторая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас. Хотя в его карьере только шесть матчей на траве, при этом — все они сыграны на Уимблдоне, он вошёл в рейтинг, так как хорошо выступал на харде и грунте в 2023 году. В этом сезоне теннисист завоевал уже четыре титула.

Третье место в рейтинге занимает американец Тейлор Фритц, восьмая ракетка мира, выигравший в 2022 году травяной турнир в Истбурне и дошедший до четвертьфинала Уимблдона, где он в пяти сетах проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.

Россиянин Даниил Медведев занял четвёртое место в рейтинге. В прошлом году теннисист дважды выходил в финал травяных турниров и никто не знает, как бы он выступил на Уимблдоне, если бы россиян допустили на соревнования. Также в этом сезоне Медведев неожиданно показал хорошую форму на грунте, выиграв «Мастерс» в Риме, поэтому, по мнению Eurosport, он вполне может улучшить выступления и на траве.

И замыкает топ-5 девятая ракетка мира из Италии Янник Синнер, который провёл только девять матчей на траве, но хорошо выступил на Уимблдоне в 2022 году, выбив с соревнований Стэна Вавринку, Микаэля Имера, Джона Иснера и Карлоса Алькараса, а также забрав у Новака Джоковича два сета в матче четвертьфинала.

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