Итальянец Синнер обыграл Бублика во 2-м круге турнира в Хертогенбосхе

Это произошло на турнире категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В матче второго круга второй сеяный Синнер со счётом 6:4, 6:2 обыграл представителя Казахстана Александра Бублика. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 25 минут. Синнер восемь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 12. На счету Бублика девять эйсов, шесть двойных ошибок и один нереализованный брейк-пойнт.