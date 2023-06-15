Финалист Уимблдона рассказал о попадании в психиатрическую клинику
Австралийский теннисист Ник Кирьос, дошедший в прошлом году до финала Уимблдона, рассказал о серьезных психологических проблемах в 2019 году, которые вынудили его лечь на лечение в клинику. Его слова приводит РИА Новости Спорт.
По словам спортсмена, на его состояние повлияло в том числе и то, что он проиграл в матче второго круга Уимблдона испанцу Рафаэлю Надалю. Спортсмен «искренне размышлял, хочет ли покончить жизнь самоубийством».
«Я проиграл на Уимблдоне. Я проснулся, а мой отец сидел на кровати и рыдал. Это стало большим тревожным звонком для меня. Я подумал: «Окей, я не могу продолжать в том же духе». Я оказался в психиатрической клинике в Лондоне, чтобы разобраться со своими проблемами», - пояснил Кирьос в документальном фильме Netflix.
Спортсмен признался, что в этот период злоупотреблял алкоголем и запрещенными веществами, оттолкнул от себя друзей и родных, и ему было больно.
«Вся моя рука была покрыта шрамами», - отметил Ник Кирьос, являющийся 25-ой ракеткой мира.
Ранее вторая ракетка мира Рафаэль Надаль потерпел сенсационное поражение от американца Маккензи Макдональда во втором круге Australian Open. При этом во втором сете Надаль, который являлся на тот момент действующим победителем Australian Open, брал медицинскую паузу, а матч доигрывал с травмой ноги.