Финалист Уимблдона рассказал о попадании в психиатрическую клинику

Австралийский теннисист Ник Кирьос, дошедший в прошлом году до финала Уимблдона, рассказал о серьезных психологических проблемах в 2019 году, которые вынудили его лечь на лечение в клинику. Его слова приводит РИА Новости Спорт.

По словам спортсмена, на его состояние повлияло в том числе и то, что он проиграл в матче второго круга Уимблдона испанцу Рафаэлю Надалю. Спортсмен «искренне размышлял, хочет ли покончить жизнь самоубийством».

«Я проиграл на Уимблдоне. Я проснулся, а мой отец сидел на кровати и рыдал. Это стало большим тревожным звонком для меня. Я подумал: «Окей, я не могу продолжать в том же духе». Я оказался в психиатрической клинике в Лондоне, чтобы разобраться со своими проблемами», - пояснил Кирьос в документальном фильме Netflix.

Спортсмен признался, что в этот период злоупотреблял алкоголем и запрещенными веществами, оттолкнул от себя друзей и родных, и ему было больно.

«Вся моя рука была покрыта шрамами», - отметил Ник Кирьос, являющийся 25-ой ракеткой мира.