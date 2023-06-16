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Теннисистка Александрова вышла в полуфинал турнира в Нидерландах

Россиянка Екатерина Александрова в пятницу обыграла американку Эмину Бектас в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Хертогенбосе (Нидерланды).

Теннисистка Александрова вышла в полуфинал турнира в Нидерландах
© ТАСС

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу российской спортсменки, имеющей на турнире 4-й номер посева. В полуфинале Александрова встретится с белоруской Александрой Саснович (7-й номер посева). Ранее в пятницу Саснович победила россиянку Людмилу Самсонову (2), встреча завершилась при счете 7:6 (7:4), 3:1 после отказа Самсоновой продолжать борьбу.

Александровой 28 лет, она занимает 26-ю строчку в рейтинге WTA, на ее счету три победы на турнирах под эгидой организации. Россиянка не проходила дальше третьего круга на турнирах Большого шлема. В составе сборной России в 2021 году она выиграла Кубок Билли Джин Кинг. Бектас 30 лет, она располагается на 186-м месте в мировом рейтинге. На счету американки нет титулов WTA, на турнирах Большого шлема она не проходила дальше первого круга.

Турнир в Хертогенбосе относится к категории WTA 250, проводится на травяном покрытии и завершится 18 июня. Общий призовой фонд соревнований составляет свыше $250 тыс. Александрова является действующей обладательницей трофея. Из россиянок турнир также выигрывали Анна Чакветадзе (2007) и Надежда Петрова (2012).

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