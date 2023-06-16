$83.96-0.3690.97-0.10

Людмила Самсонова снялась с турнира в Хертогенбосхе по ходу матча 1/4 финала

Российская теннисистка Людмила Самсонова, 15-я ракетка мира, снялась с турнира WTA-250, проходящего в Хертогенбосхе (Нидерланды), по ходу второго сета 1/4 финала из-за травмы. В полуфинал соревнований прошла её соперница — белоруска Александра Саснович (71). Встреча была остановлена при счёте 7:6 (7:4), 3:1.

Людмила Самсонова снялась с турнира в Хертогенбосхе во время матча
© РИА Новости

К моменту завершения встречи теннисистки провели на корте 1 час 38 минут. По ходу матча Самсонова выполнила три эйса, реализовала два брейк-пойнта (50%), но допустила десять двойных ошибок. Саснович, в сою очередь, выполнила два эйса, реализовала три брейк-пойнта из пяти и допустила три двойные ошибки.

Чемпионат.com: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители