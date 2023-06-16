Людмила Самсонова снялась с турнира в Хертогенбосхе во время матча

Российская теннисистка Людмила Самсонова , 15-я ракетка мира, снялась с турнира WTA-250, проходящего в Хертогенбосхе (Нидерланды), по ходу второго сета 1/4 финала из-за травмы. В полуфинал соревнований прошла её соперница — белоруска Александра Саснович (71). Встреча была остановлена при счёте 7:6 (7:4), 3:1.

К моменту завершения встречи теннисистки провели на корте 1 час 38 минут. По ходу матча Самсонова выполнила три эйса, реализовала два брейк-пойнта (50%), но допустила десять двойных ошибок. Саснович, в сою очередь, выполнила два эйса, реализовала три брейк-пойнта из пяти и допустила три двойные ошибки.