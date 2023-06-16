Павлюченкова полностью пропустит сезон на траве

«Привет всем! Хочу объявить, что в этом году я пропущу траву. К сожалению, после девяти месяцев отсутствия в прошлом сезоне, я не могу участвовать в некоторых турнирах из-за своего рейтинга, и я не получила уайлд-кард, чтобы сыграть на травяных кортах, на которые я надеялась. Кроме этого, я уже использовала два своих защищённых рейтинга «Большого шлема» на Australian Open и на «Ролан Гаррос», что означает, что я не смогу участвовать в Уимблдоне.



Это большое разочарование для меня, но я сосредоточусь на турнирах меньшей категории, проходящих в июле на грунте, подготовлюсь к оставшемуся сезону и, надеюсь, смогу пробиться в основную сетку US Open.



До скорой встречи и огромное спасибо за вашу поддержку!» — написала теннисистка в социальных сетях.