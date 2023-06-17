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Ллойд: не верю, что Надаля и Федерера не беспокоят рекорды. Джокович говорит правду

Бывший британский теннисист Джон Ллойд высказался о желании серба Новака Джоковича устанавливать рекорды в теннисе.

Ллойд: не верю, что Надаля и Федерера не беспокоят рекорды
© globallookpress.com

«Мне действительно нравится, что Джокович открыто говорит о желании бить рекорды и о значимости этого для него. Как бы я ни любил Надаля и Федерера, они всегда говорили, что рекорды их не беспокоят. Но я ни на секунду в это не поверю. Печально это говорить, но так и есть. Думаю, что Джокович говорит правду. Каждый игрок хочет устанавливать рекорды. Это то, ради чего живут спортсмены», — приводит слова Ллойда Tennis Channel.

Напомним, в финале Открытого чемпионата Франции – 2023 Джокович (3) обыграл прошлогоднего финалиста норвежца Каспера Рууда со счётом 7:6 (7:1), 6:3, 7:5. Для Новака этот титул стал третьим в Париже и 23-м на турнирах «Большого шлема», что является абсолютным историческим рекордом у мужчин.

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