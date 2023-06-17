Ллойд: не верю, что Надаля и Федерера не беспокоят рекорды

«Мне действительно нравится, что Джокович открыто говорит о желании бить рекорды и о значимости этого для него. Как бы я ни любил Надаля и Федерера, они всегда говорили, что рекорды их не беспокоят. Но я ни на секунду в это не поверю. Печально это говорить, но так и есть. Думаю, что Джокович говорит правду. Каждый игрок хочет устанавливать рекорды. Это то, ради чего живут спортсмены», — приводит слова Ллойда Tennis Channel.