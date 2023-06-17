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Кудерметова уверенно вышла в финал турнира WTA-250 в Хертогенбосхе

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, 14-я ракетка мира, одержала уверенную победу в полуфинале травяного турнира категории WTA-250, проходящего в Хертогенбосхе (Нидерланды). Спортсменка в двух сетах обыграла 144-ю ракетку мира из Словакии Викторию Грунчакову со счётом 6:3, 6:2.

Кудерметова уверенно вышла в финал турнира WTA-250 в Хертогенбосхе
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Встреча спортсменок продолжалась 1 час 20 минут. Вероника Кудерметова за это время выполнила семь эйсов, реализовала три брейк-пойнта из четырёх и допустила две двойные ошибки. На счету Виктории Грунчаковой — один выполненный эйс и одна двойная ошибка. Россиянка не позволила сопернице реализовать ни одного брейк-пойнта.

В финале турнира в Нидерландах состоится российское дерби: Веронике Кудерметовой предстоит встретиться с действующей чемпионкой Хертогенбосха Екатериной Александровой, 26-й ракеткой мира.

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