$83.65-0.3191.63+0.67

Вера Звонарёва пробилась в финал квалификации турнира WTA-500 в Берлине

Двукратная финалистка турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира, россиянка Вера Звонарёва пробилась в финал квалификации травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия), основные соревнования которого пройдут с 19 по 25 июня.

Звонарёва пробилась в финал квалификации турнира WTA-500 в Берлине
© Чемпионат.com

В полуфинале квалификационного турнира Звонарёва со счётом 6:2, 1:6, 6:2 обыграла 169-ю ракетку мира, представительницу Казахстана Нигину Абдураимову (11). Продолжительность поединка составила 1 час и 36 минут. Звонарёва один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету Абдураимовой два эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.

За выход в основную сетку соревнований в Берлине Звонарёва сразится с победительницей матча Эжени Бушар (Канада) — Кимберли Биррелл (Австралия, 5).

Чемпионат.com: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители