Чемпионская гонка WTA: Александрова поднялась на 10 позиций, Кудерметова вошла в топ-10

Среди российских теннисисток наибольшего прогресса добилась победительница завершившегося турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды) Екатерина Александрова — она поднялась на десять строчек и теперь занимает 22-е место. Её соперница по финалу Вероника Кудерметова также улучшила свою позицию, переместившись с 11-го на 9-е место рейтинга.