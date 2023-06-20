Россиянка Потапова обыграла украинку Костюк в Бирмингеме

Представительница России Анастасия Потапова во вторник победила украинку Марту Костюк в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в британском Бирмингеме.

Встреча закончилась со счетом 6:7 (6:8), 7:5, 6:4 в пользу Потаповой, посеянной на турнире под четвертым номером. Костюк не получила номера посева. В следующем круге Потапова сыграет с американкой Кэти Макналли.

Потаповой 22 года, она занимает 21-е место в рейтинге WTA и является победительницей двух турниров под эгидой организации. На турнирах Большого шлема россиянка не проходила далее третьего круга.

Костюк 20 лет, она располагается на 34-й позиции в мировом рейтинге, на ее счету один титул WTA. На турнирах Большого шлема украинка не проходила далее четвертого круга.