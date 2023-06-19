Кудерметова вошла в топ-10 чемпионской гонки WTA

Россиянка Вероника Кудерметова переместилась с 11 го на 9 е место в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), новая версия которой опубликована на сайте организации.

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На прошлой неделе Кудерметова дошла до финала турнира в нидерландском Хертогенбосе, где уступила соотечественнице Екатерине Александровой, которая, в свою очередь поднялась на 22 ю строчку. Первая ракетка России Дарья Касаткина остается 18 й.

Британка Кэти Бултер, выигравшая турнир в Ноттингеме, взлетела на 77 позиций и стала 76 й. Возглавляет гонку Арина Соболенко из Белоруссии.

Чемпионская гонка WTA от 19 июня:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 5 620

2 (2). Ига Швентек (Польша) — 5 145

3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4 406

4 (4). Джессика Пегула (США) — 2 445

5 (5). Каролина Мухова (Чехия) — 2 140

6 (6). Кори Гауфф (США) — 1 865

7 (7). Белинда Бенчич (Швейцария) — 1 800

8 (8). Барбора Крейчикова (Чехия) — 1 741

9 (11). Вероника Кудерметова (Россия) — 1 688

10 (9). Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 1 687…

18 (18). Дарья Касаткина — 1 213

20 (19). Анастасия Потапова — 1 191…

22 (32). Екатерина Александрова — 1108…

25 (27). Людмила Самсонова — 928…

27 (25). Варвара Грачева — 888…

41 (41). Анна Блинкова — 655…

46 (45). Анастасия Павлюченкова — 584…

57 (57). Анна Калинская — 483…

71 (70). Камилла Рахимова — 386…

79 (76). Элина Аванесян — 352…