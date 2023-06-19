Кудерметова вошла в топ-10 чемпионской гонки WTA
Россиянка Вероника Кудерметова переместилась с 11 го на 9 е место в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), новая версия которой опубликована на сайте организации.
На прошлой неделе Кудерметова дошла до финала турнира в нидерландском Хертогенбосе, где уступила соотечественнице Екатерине Александровой, которая, в свою очередь поднялась на 22 ю строчку. Первая ракетка России Дарья Касаткина остается 18 й.
Британка Кэти Бултер, выигравшая турнир в Ноттингеме, взлетела на 77 позиций и стала 76 й. Возглавляет гонку Арина Соболенко из Белоруссии.
Чемпионская гонка WTA от 19 июня:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 5 620
2 (2). Ига Швентек (Польша) — 5 145
3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4 406
4 (4). Джессика Пегула (США) — 2 445
5 (5). Каролина Мухова (Чехия) — 2 140
6 (6). Кори Гауфф (США) — 1 865
7 (7). Белинда Бенчич (Швейцария) — 1 800
8 (8). Барбора Крейчикова (Чехия) — 1 741
9 (11). Вероника Кудерметова (Россия) — 1 688
10 (9). Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 1 687…
18 (18). Дарья Касаткина — 1 213
20 (19). Анастасия Потапова — 1 191…
22 (32). Екатерина Александрова — 1108…
25 (27). Людмила Самсонова — 928…
27 (25). Варвара Грачева — 888…
41 (41). Анна Блинкова — 655…
46 (45). Анастасия Павлюченкова — 584…
57 (57). Анна Калинская — 483…
71 (70). Камилла Рахимова — 386…
79 (76). Элина Аванесян — 352…
88 (86). Мирра Андреева (все — Россия) — 290.