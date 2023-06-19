Ольховский: теннисисты Медведев и Рублев могут далеко пройти на турнире в Галле

"Турнир в Галле традиционно очень сильный, здесь солидный состав и призовой фонд. Раньше часто там побеждал Роджер Федерер (победитель 20 турниров Большого шлема - прим. ТАСС), он был одним из явных фаворитов соревнований, сейчас, на мой взгляд, такого нет, все умеют хорошо играть на траве. У нас будут играть четыре человека в основной сетке, мы традиционно ждем хороших результатов от Даниила Медведева и Андрея Рублева, я думаю, все в их руках, они могут далеко пройти", - сказал Ольховский.