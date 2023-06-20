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Аванесян попала в основную сетку Берлина после снятия Мартич и сыграет с Касаткиной

80-я ракетка мира российская теннисистка Элина Аванесян в качестве лаки-лузера попала в основную сетку травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия) и сыграет с соотечественницей Дарьей Касаткиной (11-я ракетка мира) после снятия её соперницы хорватки Петры Мартич прямо перед началом матча первого круга.

Аванесян попала в основную сетку Берлина после снятия Мартич и сыграет с Касаткиной
© Чемпионат.com

Отметим, что к настоящему моменту Касаткина и Аванесян уже начали свой матч, однако он был прерван из-за дождя после первого гейма.

Ранее в финальном матче квалификации турнира WTA-500 в Берлине Элина Аванесян уступила представительнице Германии Лауре Зигемунд (159-я ракетка мира) в двух сетах — 5:7, 2:6.

Во втором круге соревнований в Берлине победительница данного матча сыграет с победительницей встречи Лаура Зигемунд (Германия) — Анна Блинкова (Россия).

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