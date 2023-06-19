Медведев и сестры Андреевы получили британскую визу и сыграют на Уимблдоне

«Даня Медведев, Арина Соболенко, а также две дебютантки сезона – Мирра и Эрика Андреевы получили британские визы (ура, подтвердил мне агент IMG Лев Кассиль) и едут на «Уимблдон». Сёстры начнут с квалификации – причем уже не по wild card, а попали по рейтингу. Мирра – 102-я, Эрика – 146-я», – написала Соловьева в своём телеграм-канале.