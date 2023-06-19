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Рублёв и Зверев не смогли выйти во второй круг турнира в Галле в парном разряде

Российский теннисист Андрей Рублёв в паре с представителем Германии Александром Зверевым не сумел выйти во второй круг травяного турнира категории АТР-500, который проходит в Галле (Германия). В стартовом матче Рублёв и Зверев уступили американцам Натаниэлю Ламмонсу и Джеку Уитроу со счётом 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 1 минуту.

Рублёв и Зверев не смогли выйти во второй круг турнира в Галле в парном разряде
© Чемпионат.com

Рублёв и Зверев семь раз подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и не использовали ни одну из четырёх возможностей взять подачу соперников. Ламмонс и Уитроу выполнили семь эйсов, дважды ошиблись на подаче и реализовали два брейк-пойнта.

Напомним, в одиночном разряде турнира в Галле Рублёв сыграет с китайцем У Ибином, а Зверев – с обладателем уайлд-кард австрийцем Домиником Тимом.

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