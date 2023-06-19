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Медведев вышел во второй круг турнира в Галле, обыграв американца Гирона

Российский теннисист Даниил Медведев победил американца Маркоса Гирона в первом круге турнира ATP 500 в немецком Галле.

Медведев вышел во второй круг турнира в Галле
© globallookpress.com

Медведев, получивший на турнире первый номер посева, выиграл матч со счетом 6:4, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 11 минут.

Во втором круге первая ракетка России встретится с сербом Ласло Дьере.

ATP 500. TERRA WORTMANN OPEN. ГАЛЛЕ (ГЕРМАНИЯ). ТРАВА. ПРИЗОВОЙ ФОНД — БОЛЕЕ 2 МЛН ЕВРО

Первый круг

Даниил Медведев (Россия, 1) — Маркос Гирон (США) — 6:4, 6:3.

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