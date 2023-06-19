Медведев вышел во второй круг турнира в Галле

Российский теннисист Даниил Медведев победил американца Маркоса Гирона в первом круге турнира ATP 500 в немецком Галле.

Медведев, получивший на турнире первый номер посева, выиграл матч со счетом 6:4, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 11 минут.