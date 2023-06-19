Медведев вышел во второй круг турнира в Галле, обыграв американца Гирона
Российский теннисист Даниил Медведев победил американца Маркоса Гирона в первом круге турнира ATP 500 в немецком Галле.
Медведев, получивший на турнире первый номер посева, выиграл матч со счетом 6:4, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 11 минут.
Во втором круге первая ракетка России встретится с сербом Ласло Дьере.
ATP 500. TERRA WORTMANN OPEN. ГАЛЛЕ (ГЕРМАНИЯ). ТРАВА. ПРИЗОВОЙ ФОНД — БОЛЕЕ 2 МЛН ЕВРО
Первый круг
Даниил Медведев (Россия, 1) — Маркос Гирон (США) — 6:4, 6:3.