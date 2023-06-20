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Бывшая вторая ракетка мира Контавейт объявила, что завершит карьеру после Уимблдона

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт завершит спортивную карьеру после Уимблдона из-за хронической травмы спины. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Экс-вторая ракетка мира объявила о завершении карьеры в 27 лет
© РИА Новости

"После нескольких визитов к доктору и консультаций с моей медицинской командой я узнала о дисфункции межпозвоночного диска, которая не позволит мне полноценно тренироваться и принимать участие в соревнованиях. Я не смогу продолжать играть на высшем уровне в такой конкурентной среде. Я готова к новым вызовам. Моим последним турниром в качестве профессиональной теннисистки станет Уимблдон, на котором я буду получать удовольствие и приложу все усилия для достижения результата", - написала Контавейт.

Эстонке 27 лет, она занимает 79-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), в июне 2022 года спортсменка была второй ракеткой мира. Контавейт является обладательницей шести титулов под эгидой WTA. На турнирах Большого шлема лучшим результатом эстонки является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2020 года.

С августа 2021-го по июнь 2022-го Контавейт работала с российским тренером Дмитрием Турсуновым, за это время спортсменка выиграла турниры WTA в Москве, Санкт-Петербурге, американском Кливленде и чешской Остраве, а также впервые приняла участие в Итоговом турнире WTA, где в финале уступила испанке Гарбинье Мугурусе.

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