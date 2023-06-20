Экс-вторая ракетка мира объявила о завершении карьеры в 27 лет

"После нескольких визитов к доктору и консультаций с моей медицинской командой я узнала о дисфункции межпозвоночного диска, которая не позволит мне полноценно тренироваться и принимать участие в соревнованиях. Я не смогу продолжать играть на высшем уровне в такой конкурентной среде. Я готова к новым вызовам. Моим последним турниром в качестве профессиональной теннисистки станет Уимблдон, на котором я буду получать удовольствие и приложу все усилия для достижения результата", - написала Контавейт.