Звонарева не сумела обыграть Соболенко на старте турнира в Берлине

Звонарёва не сумела обыграть Соболенко на старте турнира в Берлине
Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла во второй круг травяного турнира категории WTA-500, который проходит в Берлине (Германия). В стартовом матче первая ракетка соревнований Соболенко нанесла поражение россиянке Вере Звонарёвой, начавшей турнир с квалификации, со счётом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 6 минут.
За выход в четвертьфинал турнира в Берлине Соболенко сыграет с победительницей матча между россиянкой Вероникой Кудерметовой, получившей уайлд-кард от организаторов, и представительницей Китая Чжэн Циньвэнь.
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