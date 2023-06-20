Звонарева не сумела обыграть Соболенко на старте турнира в Берлине

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла во второй круг травяного турнира категории WTA-500, который проходит в Берлине (Германия). В стартовом матче первая ракетка соревнований Соболенко нанесла поражение россиянке Вере Звонарёвой, начавшей турнир с квалификации, со счётом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 6 минут.