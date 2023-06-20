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Аванесян не пустила Касаткину во второй круг турнира в Берлине

Российская теннисистка Элина Аванесян вышла во второй круг травяного турнира категории WTA-500, который проходит в Берлине (Германия). В стартовом матче Аванесян одержала победу над восьмой ракеткой соревнований соотечественницей Дарьей Касаткиной со счётом 6:2, 3:6, 7:6 (9:7). Встреча продолжалась 2 часа 25 минут.

Аванесян не пустила Касаткину во второй круг турнира в Берлине
© Чемпионат.com

Аванесян не подала ни одного эйса, один раз ошиблась на подаче и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов. Касаткина один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал турнира в Берлине Аванесян сыграет с победительницей матча между россиянкой Анной Блинковой и представительницей Германии Лаурой Зигемунд, начавшей соревнования с квалификации.

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