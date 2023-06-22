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Екатерина Александрова прокомментировала победу над Кори Гауфф на турнире в Берлине

Российская теннисистка Екатерина Александрова высказалась о победе над седьмой ракеткой мира американкой Кори Гауфф в матче второго круга травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:0 в пользу россиянки.

Екатерина Александрова прокомментировала победу над Кори Гауфф
© Чемпионат.com

«Честно говоря, не знаю, как так вышло. Трава — не самое моё любимое покрытие, но каким-то образом мне удаётся хорошо играть на нём. Может быть, по счёту кажется, что игра была простой, но такого никогда не бывает. Кори играла потрясающе. Надеюсь, что я смогу сохранить такую форму надолго», — сказала Александрова после матча.

В третьем круге соревнований в Берлине Александрова сыграет с лучшей в противостоянии Арина Соболенко (Беларусь) — Вероника Кудерметова (Россия).

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