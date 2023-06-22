Екатерина Александрова прокомментировала победу над Кори Гауфф

«Честно говоря, не знаю, как так вышло. Трава — не самое моё любимое покрытие, но каким-то образом мне удаётся хорошо играть на нём. Может быть, по счёту кажется, что игра была простой, но такого никогда не бывает. Кори играла потрясающе. Надеюсь, что я смогу сохранить такую форму надолго», — сказала Александрова после матча.