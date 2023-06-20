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Действующий чемпион турнира в Галле Хуркач одержал победу на старте соревнований

Польский теннисист Хуберт Хуркач, 17-я ракетка мира, одержал победу в первом круге травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия), действующим чемпионом которого он является. Спортсмен в трёх сетах обыграл 77-ю ракетку мира из США Кристофера Юбэнкса: 6:4, 6:7 (11:13), 6:3.

Действующий чемпион турнира в Галле Хуркач одержал победу на старте соревнований
© Чемпионат.com

Матч продолжался 2 часа 3 минуты. Хуберт Хуркач за это время выполнил 22 эйса, реализовал два брейк-пойнта (50%) и допустил четыре двойные ошибки. На счету его соперника девять подач навылет и две двойные ошибки.

Во втором круге турнира польский теннисист сыграет с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором, 29-й ракеткой мира. Спортсмены встречались друг с другом на корте только однажды: в этом сезоне на «Ролан Гаррос». Тогда победа во втором круге «Шлема» осталась за польским теннисистом.

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