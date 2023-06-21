Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира в Берлине

13-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над китайской спортсменкой Чжэн Циньвэнь в матче первого круга травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу россиянки.

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Встреча прошла на втором корте стадиона Рот-Вайс Теннис Клуб и продлилась 1 час 24 минуты. Кудерметова трижды подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовали три из трёх заработанных брейк-пойнтов. На счету Циньвэнь три эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти.