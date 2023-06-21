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Бывшая первая ракетка мира Навратилова заявила, что вылечилась от рака

Бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова сообщила, что вылечилась от рака.

Навратилова вылечилась от рака
©  Матч ТВ

Ранее 18 кратная победительница турниров Большого шлема в одиночном разряде рассказала, что ей нужно пройти лучевую терапию груди после рецидива рака молочной железы, также у Навратиловой был диагностирован рак горла. В марте 66 летняя чешка сообщила, что болезнь находится в стадии ремиссии.

— После целого дня обследований я получила положительный ответ! Спасибо всем врачам, медсестрам, протонным и лучевым волшебникам… Какое облегчение, — написала Навратилова на странице в Twitter.

Навратилова в 2010 году впервые столкнулась с раком молочной железы, впоследствии она перенесла лампэктомию.

Навратилова выиграла 59 турниров Большого шлема в одиночном, парном и смешанном разрядах. Она занимает второе место по числу недель во главе мирового рейтинга (332), уступая только немке Штеффи Граф (377).

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