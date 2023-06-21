Навратилова вылечилась от рака

Бывшая первая ракетка мира Навратилова заявила, что вылечилась от рака
Бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова сообщила, что вылечилась от рака.
Ранее 18 кратная победительница турниров Большого шлема в одиночном разряде рассказала, что ей нужно пройти лучевую терапию груди после рецидива рака молочной железы, также у Навратиловой был диагностирован рак горла. В марте 66 летняя чешка сообщила, что болезнь находится в стадии ремиссии.
— После целого дня обследований я получила положительный ответ! Спасибо всем врачам, медсестрам, протонным и лучевым волшебникам… Какое облегчение, — написала Навратилова на странице в Twitter.
Навратилова в 2010 году впервые столкнулась с раком молочной железы, впоследствии она перенесла лампэктомию.
Навратилова выиграла 59 турниров Большого шлема в одиночном, парном и смешанном разрядах. Она занимает второе место по числу недель во главе мирового рейтинга (332), уступая только немке Штеффи Граф (377).