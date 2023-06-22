Александрова — Гауфф: эксперты назвали фаворитку матча турнира WTA в Берлине
22 июня в Берлине (Германия) состоятся матчи второго круга турнира категории WTA-500. Россиянка Екатерина Александрова встретится с американкой Кори Гауфф. Начало игры запланировано на 12:00 мск.
Букмекеры считают фаворитом американскую теннисистку. Поставить на её победу можно за 1.63. Ставка на успех Александровой идёт за 2.28.
`учшие прогнозы на сегодня.
Сделать ставку на победу Александровой с форой (+3.5) гейма можно с коэффициентом 1.58, на успех Гауфф с форой (-3.5) — за 2.23. Тотал меньше 21.5 гейма оценили коэффициентом 2.00, а на тотал больше 21.5 можно поставить за 1.72.
Александрова — 22-я ракетка мира. Гауфф занимает седьмое место в мировом рейтинге.
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