WTA начала расследование в отношении тренера украинки Цуренко

«Единственного человека, который выступил в мою защиту в этом инциденте с главой WTA, решили просто убрать. Я чувствую, что таким образом WTA пытается давить на меня, продолжая то, что начал Стив Саймон. Я не могу поверить, что в цивилизованном мире до сих пор возможно увидеть такие грязные игры, что глава компании пытается любым образом избежать ответственности за свои же действия и не чурается никаких методов», — сказала Цуренко.