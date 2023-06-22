WTA начала расследование в отношении тренера украинки Цуренко

WTA начала расследование в отношении тренера украинской теннисистки Цуренко
Украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала, что Женская теннисная ассоциация (WTA) начала расследование в отношении ее тренера Никиты Власова. Ее слова передает «Большой теннис Украины».
«Единственного человека, который выступил в мою защиту в этом инциденте с главой WTA, решили просто убрать. Я чувствую, что таким образом WTA пытается давить на меня, продолжая то, что начал Стив Саймон. Я не могу поверить, что в цивилизованном мире до сих пор возможно увидеть такие грязные игры, что глава компании пытается любым образом избежать ответственности за свои же действия и не чурается никаких методов», — сказала Цуренко.
В марте Цуренко отказалась выходить на корт в матче против Арины Соболенко на турнире в Индиан-Уэллсе (США). Она объяснила свой отказ возникшей панической атакой после разговора с одним из руководителей WTA о допуске россиян.
В рейтинге WTA продолжает лидировать полячка Ига Свентек. У нее 8940 набранных очков. На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко (8011 очков), тройку лучших замыкает Елена Рыбакина из Казахстана (5090 очков). Лучшей из россиянок продолжает оставаться Дарья Касаткина, она расположилась на 11-й позиции.