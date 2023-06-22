Екатерина Александрова обыграла американку Гауфф на турнире в Берлине

Российская теннисистка Екатерина Александрова (22-я в рейтинге WTA) обыграла седьмую ракетку мира американку Кори Гауфф в матче второго круга травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:0 в пользу россиянки.

Матч продлился 1 час 15 минут. Александрова трижды подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Гауфф шесть эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.