Кудерметова обыграла вторую ракетку мира Соболенко на турнире в Берлине

В матче второго круга Кудерметова (WC) со счётом 6:2, 7:6 (7:2) обыграла вторую ракетку мира, чемпионку Australian Open белоруску Арину Соболенко (1). Встреча продлилась 1 час и 40 минут. Кудерметова пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из четырёх. На счету Соболенко пять эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.