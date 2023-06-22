Потапова прошла в 1/4 финала турнира в Бирмингеме, обыграв Макнелли

Российская теннисистка Анастасия Потапова, 21-я ракетка мира, вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания). Россиянка обыграла американку Кэти Макнелли, 64-ю ракетку мира, в трёх сетах. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:2, 7:6 (7:0).

Продолжительность матча составила 2 часа 30 минут. Анастасия Потапова за это время выполнила два эйса, реализовала 6 брейк-пойнтов из 25 и допустила шесть двойных ошибок. На счету Кэти Макнелли одна подача навылет, шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти попыток и шесть двойных ошибок.