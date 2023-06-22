Рублев вышел в четвертьфинал травяного турнира ATP-500 в Галле

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия) .

Во втором круге соревнований Рублёв (3) со счётом 7:6 (8:6), 6:3 обыграл 53-ю ракетку мира, представителя Германии Янника Ханфмана (WC). Встреча продлилась 1 час и 40 минут. Рублёв пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Ханфмана пять эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.