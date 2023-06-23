Теннисистка Потапова вышла в полуфинал турнира в Бирмингеме

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), проходящего в британском Бирмингеме.

В четвертьфинале россиянка, занимающая 21-е место в рейтинге WTA, одержала победу над представительницей Великобритании Хэрриет Дарт, 134-й ракеткой мира. Потапова взяла над соперницей верх со счетом 4:6, 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 6 минут.

В полуфинале российская теннисистка сыграет с Еленой Остапенко из Латвии, которая располагается на 17-й строчке в рейтинге WTA. Матч пройдет 24 июня.

Потапова ранее заявила, что поставит подпись под документом о нейтральности ради участия в Уимблдоне.