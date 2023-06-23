Карен Хачанов прокомментировал свое решение о снятии с Уимблдона

«Мне нелегко это писать, но я должен сообщить, что снимаюсь с предстоящего Уимблдона. Из-за травмы, полученной на «Ролан Гаррос»— стрессового перелома крестцовой кости — я не смогу сыграть на Уимблдоне второй год подряд. Я до последнего надеялся, что успею восстановиться, но мои доктора уверили меня, что это невозможно. Теперь мой приоритет — восстановление и подготовка к турнирам в августе. В то же время я счастлив быть рядом с семьёй и благодарен за возможность не пропустить момент рождения моего второго сына. Я использую этот перерыв в выступлениях как мотивацию для возвращения и достижения того, чего я хочу. Спасибо за понимание и поддержку, она для меня многое значит!» — написал спортсмен.