Стала известна причина снятия Хачанова с Уимблдона

Российский теннисист Хачанов пропустит Уимблдон
Российский теннисист Карен Хачанов не сможет принять участие в Уимблдонском турнире из-за травмы. Об этом сообщает РИА Новости.
Представители турнира заявили, что 27-летний Хачанов снялся с соревнований из-за «стрессовой травмы». Другие детали не приводятся.
Стрессовый перелом представляет собой мелкий частичный перелом костей, вызванный повторяющейся нагрузкой («усталостным разрушением»), а не одной конкретной травмой. Чаще всего стрессовые переломы происходят в берцовой кости, плюсневых и ладьевидных костях, костях голени и стопы.
15 июня Хачанов снялся с турнира в немецком Халле. Он объяснил, что все еще восстанавливается после небольшой травмы, полученной на «Ролан Гарросе». Он заявил, что постарается приехать на Уимблдон.
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