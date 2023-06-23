Стала известна причина снятия Хачанова с Уимблдона

Российский теннисист Карен Хачанов не сможет принять участие в Уимблдонском турнире из-за травмы. Об этом сообщает РИА Новости.

Представители турнира заявили, что 27-летний Хачанов снялся с соревнований из-за «стрессовой травмы». Другие детали не приводятся.

Стрессовый перелом представляет собой мелкий частичный перелом костей, вызванный повторяющейся нагрузкой («усталостным разрушением»), а не одной конкретной травмой. Чаще всего стрессовые переломы происходят в берцовой кости, плюсневых и ладьевидных костях, костях голени и стопы.