Медведев проиграл Баутисте-Агуту в четвертьфинале турнира в Галле

Третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в полуфинал травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия), уступив в матче 1/4 финала соревнований испанцу Роберто Баутисте-Агуту (23-й рейтинге ATP).

Игра завершилась победой испанского теннисиста в двух сетах со счётом 7:5, 7:6 (7:3). Встреча продлилась 1 час 54 минуты. Медведев 12 раз подал навылет, допустил четыре двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Баутисты-Агута ни одного эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из семи.