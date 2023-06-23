Рублев вышел в полуфинал турнира в немецком Галле

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), проходящего в немецком Галле.

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В четвертьфинале Рублев, занимающий седьмое место в рейтинге АТР, одержал победу в трех сетах над Таллоном Грикспором из Нидерландов, 29-й ракеткой мира. Россиянин взял верх со счетом 3:6, 6:3, 6:4.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В полуфинале Рублев встретится с испанским теннисистом Роберто Баутиста-Агутом, который ранее выбил из числа участников турнира россиянина Даниила Медведева, обыграв его со счетом 7:5, 7:6 (7:3).

На предыдущем турнире, Открытом чемпионате Франции («Ролан Гарос»), Рублев потерпел поражение в третьем круге. Он впервые в карьере проиграл в матче, в котором он вел со счетом 2:0 по сетам. Вторая ракетка России не смог выйти в 1/8 финала, уступив итальянцу Лоренцо Сонего со счетом 7:5, 6:0, 3:6, 6:7 (5:7), 3:6.