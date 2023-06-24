Грачева начнет выступать под флагом Франции с 25 июня

Грачёва начнёт выступать под флагом Франции с 25 июня
Теннисистка Варвара Грачёва заявлена на травяной турнир категории WTA-250 в немецком Бад-Хомбурге под французским флагом, сообщает «твиттер» Tennis Plus. Соревнование пройдёт с 25 июня по 1 июля.
Грачёва, ранее выступавшая за Россию, пока не получила французский паспорт, но уже в ближайшее время начнёт представлять Францию по согласованию с WTA. В первом круге турнира в Бад-Хомбурге она должна встретиться с румынкой Жаклин Кристиан. Варвара является восьмой сеяной на этом соревновании. Призовой фонд турнира в Бад-Хомбурге составляет $ 259 303 тыс.
22-летняя уроженка Москвы Грачёва живёт во Франции более шести лет и весной заявила о подаче документов на получение нового паспорта. В данный момент она занимает 43-е место в рейтинге WTA. Грачёва должна стать второй ракеткой Франции после Каролин Гарсии.