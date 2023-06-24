Грачева начнет выступать под флагом Франции с 25 июня

Грачёва, ранее выступавшая за Россию, пока не получила французский паспорт, но уже в ближайшее время начнёт представлять Францию по согласованию с WTA. В первом круге турнира в Бад-Хомбурге она должна встретиться с румынкой Жаклин Кристиан. Варвара является восьмой сеяной на этом соревновании. Призовой фонд турнира в Бад-Хомбурге составляет $ 259 303 тыс.