Бублик обыграл Зверева и впервые в карьере вышел в финал турнира ATP-500

Казахстанский теннисист Александр Бублик достиг исторического успеха, выйдя в финал турнира ATP-500 в Галле (Германия). Ранее 48-я ракетка мира не имела опыта выхода в финалы таких турниров.

В полуфинале Бублик одержал победу над немецким спортсменом Александром Зверевым со счётом 6:3, 7:5 за 1 час 27 минут игры. Казахстанец сделал 13 эйсов и реализовал два брейк-пойнта из пяти, допустив при этом семь двойных ошибок.

Соперник же подал девять раз навылет, совершив две ошибки на подаче.

В финале Бублик встретится с победителем противостояния Роберто Баутиста-Агут (Испания) и Андрея Рублёва (Россия), которое запланировано на сегодня, 24 июня.