Рублёв прокомментировал свой выход в финал турнира в Галле

«Прекрасное чувство. Это мой второй травяной финал. Я не ожидал, что сыграю здесь в финале в этом году. Это же трава — никогда не знаешь, чего можно от неё ожидать. На этой неделе я в финале, поэтому очень счастлив», — сказал теннисист в интервью на корте.